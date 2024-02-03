 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fildişi Sahili, Mali'yi yenerek yarı finale çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fildişi Sahili, Mali'yi yenerek yarı finale çıktı

Fildişi Sahili, Mali\'yi yenerek yarı finale çıktı

Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Fildişi Sahili, normal süresi 1-1 beraberlikle biten maçın uzatma devrelerinde Mali'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı. Fildişi Sahili'nin yarı finaldeki rakibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti olacak.

03.02.2024 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Fildişi Sahili, normal süresi 1-1 beraberlikle biten maçın uzatma devrelerinde Mali'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde Fildişi Sahili ile Mali karşılaştı.

Karşılaşmanın normal süresi, 71. dakikada Nene Dorgeles ve 90. dakikada Simon Adingra'nın attığı gollerle 1-1 sona erdi. Mücadelenin 120+2. dakikasında Oumar Diakite'nin bulduğu golle 2-1 galip gelen Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yarı finaldeki rakibi oldu.

Ev sahibi ülkede Kossonou Odilon 43. dakikada ve Oumar Diakite 120+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mali'de ise Hamari Traore, maçın bitmesinin ardından hakeme itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier ve Trabzonsporlu Nicolas Pepe, ilk 45 dakikada görev yaptı. Gaziantep FK'den Max Gradel ise 73 dakika sahada kaldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Fildişi Sahili arasındaki yarı final maçı, 7 Şubat'ta yapılacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Futbol, Afrika, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fildişi Sahili, Mali'yi yenerek yarı finale çıktı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 00:57:22. #1.13#
SON DAKİKA: Fildişi Sahili, Mali'yi yenerek yarı finale çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement