Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

16.05.2026 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu duyurdu; Süper Lig'den 5 futbolcu yer aldı.

Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıklarken listede Süper Lig'den 5 futbolcu yer aldı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ABD, Meksika ve Kanada'da 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alacak Afrika temsilcisinin kadrosu duyuruldu.

Fildişi Sahili; E Grubu'nda Almanya, Curaçao ve Ekvador ile mücadele edecek.

Kadroda yer alan Süper Lig'den 5 futbolcu şu şekilde:

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)

Wilfried Singo (Galatasaray)

Christ Inao Oulai (Trabzonspor)

Yahia Fofana (Çaykur Rizespor)

RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ise yedek kadroda yer aldı.

Fildişi Sahili kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont

Defans: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo

Orta saha: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Michael Seri

Forvet: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi

Yedekler: Ira Tape, Christopher Operi, Malick Yalcouye, Martial Godo, Sebastien Haller

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 07:05:25. #7.12#
SON DAKİKA: Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.