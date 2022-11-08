Müslüman olduğu öne sürülmüştü! Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba iddiaları yanıtladı - Son Dakika
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Müslüman olduğu öne sürülmüştü! Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba iddiaları yanıtladı

08.11.2022 10:26

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski yıldız futbolcu Didier Drogba'nın Müslüman olduğuna dair sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar gündem yarattı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve din değiştirdiği iddialarını yalanlayan Drogba, "Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu" ifadesini kullandı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında "İyi Niyet Elçisi" seçilen Drogba'nın, sosyal medyada dua ederken çekilmiş fotoğrafları sonrası; "Drogba İslam'ı seçti", "Drogba Müslüman oldu" paylaşımları yapıldı.

"DİN DEĞİŞTİRMEDİM"

Hızla yayılan paylaşımların ardından yıldız futbolcu Twitter hesabından yazı paylaşarak konuya açıklık getirdi. 44 yaşındaki yıldız, "Bu hikaye viral oluyor. Ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar" ifadelerini kullandı.

İşte büyük yankı uyandıran o fotoğraf karesi;

Drogba'dan 'Müslüman oldu' iddialarına ilişkin ilk açıklama geldi
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Fildişi Sahili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Müslüman olduğu öne sürülmüştü! Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba iddiaları yanıtladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müslüman olduğu öne sürülmüştü! Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba iddiaları yanıtladı - Son Dakika
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