Filenin Efeleri'nden ilk galibiyet - Son Dakika
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Filenin Efeleri'nden ilk galibiyet

Filenin Efeleri\'nden ilk galibiyet
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek ilk kez kazandı.

SIRADAKİ RAKİP ROMANYA

Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Grup karşılaşmaları sonunda puan durumunda ilk 4 sırada yer alan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak. Tüm karşılaşmalar BT Arena'da oynanacak.

<a class='keyword-sd' href='/filenin-efeleri/' title='Filenin Efeleri'>Filenin Efeleri</a>'nden ilk galibiyet

Salon: BT Arena

Hakemler: Alexandre Vitor Goncalves (Portekiz), Maria de las Olas Rodriguez Machin (İspanya)

İsviçre: Migge, Hauck, Egger, Kolb, Lengweiler, Weisigk, Fischer (L) (Jukic-Sunaric, HArksen, Schalch, Zeller, Maag)

Türkiye: Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Ahmet Samet, Adis, Abdulsamet (L) (Kaan, Marko, Cafer, Hilmi, Yunus Emre)

Setler: 23-25, 19-25, 19-25

Süre: 87 dakika

Filenin Efeleri, Voleybol, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Efeleri'nden ilk galibiyet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filenin Efeleri'nden ilk galibiyet - Son Dakika
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