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Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı - Son Dakika

Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı

17.02.2022 10:17
Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Bilecik Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Cadence Gölcük İhsaniyespor'a kendi evinde 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Bilecik Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Cadence Gölcük İhsaniyespor'a kendi evinde 3-0 mağlup oldu.

İstasyon Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Lig 4'üncü grup 15." hafta mücadelesinde, Bilecik Belediyespor Kadın Voleybol Takımı kendi evinde Cadence Gölcük İhsaniyespor'u ağırladı. Setler 16-25, 14-25 ve 20-25'lik skorlarla 3-0 Gölcük ekibinin lehine sonuçlandı. Müsabakayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin eşi Serpil Şahin, Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin ve sporseverler izledi. Maç sonundan voleybolcuları sezon boyu gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Başkan Şahin, "Bu güzel serüven için teşekkürler bizim kızlar. Bilecik Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız, TVF 2. Lig son haftasında Cadence Gölcük İhsaniye Spor karşılaşmasından 3-0 mağlup ayrıldı. Takımımızı sezon boyunca gösterdikleri mücadelelerinden dolayı kutluyoruz" dedi. - BİLECİK

Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı
Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı

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Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Bilecik, Gölcük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı - Son Dakika
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