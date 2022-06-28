Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda namağlup çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda namağlup çeyrek finale yükseldi

28.06.2022 22:22
Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda namağlup çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak namağlup lider olarak çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak namağlup lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Millilerde Yaprak 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken; Tutku Burcu 15, İlkin 14, Ayçin 10, Buse 6, Yasemin 5, Derya ve Emine 1'er sayılık performanslarıyla galibiyete katkı sağladı. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi ise B Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayan Tunus olacak. Milliler, çeyrek final mücadelesini ise 30 Haziran perşembe günü TSİ 21.00'de oynayacak.


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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda namağlup çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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