Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi

04.06.2022 21:05
Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi

SALON: AnkaraHAKEMLER: ElWafi Haifa, Khattab TaghridTÜRKİYE: Cansu, Saliha, Hande, Ayça (L), Eda, Zehra, EbrarBULGARISTAN: Gergana, Miroslava, Lora, Mira, Hristina, Zhana(L), SilvanaSETLER: 19-25, 21-25, 16-25SÜRE: 77 dakika (27-26-24)A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki...

SALON: Ankara

HAKEMLER: ElWafi Haifa, Khattab Taghrid

TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Hande, Ayça (L), Eda, Zehra, EbrarBULGARISTAN: Gergana, Miroslava, Lora, Mira, Hristina, Zhana(L), SilvanaSETLER: 19-25, 21-25, 16-25SÜRE: 77 dakika (27-26-24)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 3'üncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi

Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçındaki Bulgaristan ile karşılaştı. Maça iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Hücumdaki etkili oyununu, blok sayılarıyla destekleyen ay-yıldızlılar, 12-7'lik üstünlükle molaya gitti. Mola dönüşünde üstün oyununu devam ettiren milliler, ilk seti 25-19 kazandı.İkinci sette hücumda tutuk başlayan milliler, Saliha'nın savunmadaki iyi performansıyla oyuna tutunarak, teknik molaya 11-10 önde gitti. Moladan iyi dönen Bulgaristan skoru 16-13'e getirmeyi başardı. Setin sonlarına doğru toparlanan milliler, skoru 20-20'de eşitledi. Eda'nın da serivesteki iyi performansıyla milliler, 2'nci setide 25-21 kazanmayı başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü sete de iyi başladı. Ay-yıldızlı takım yakaladığı seriyle 12-9 skorla teknik molaya gitti. Eda'nın etkili oyunuyla farkı açan milliler, skoru 21-14'e getirdi. Setin sonunda üstünlüğünü koruyan Filenin Sultanları; seti 25-16, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.


- Ankara
Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi
Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi
Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: DHA

Filenin Sultanları, Bulgaristan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi - Son Dakika

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