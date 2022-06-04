Filenin Sultanları , Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçındaki Bulgaristan ile karşılaştı. Maça iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Hücumdaki etkili oyununu, blok sayılarıyla destekleyen ay-yıldızlılar, 12-7'lik üstünlükle molaya gitti. Mola dönüşünde üstün oyununu devam ettiren milliler, ilk seti 25-19 kazandı.İkinci sette hücumda tutuk başlayan milliler, Saliha'nın savunmadaki iyi performansıyla oyuna tutunarak, teknik molaya 11-10 önde gitti. Moladan iyi dönen Bulgaristan skoru 16-13'e getirmeyi başardı. Setin sonlarına doğru toparlanan milliler, skoru 20-20'de eşitledi. Eda'nın da serivesteki iyi performansıyla milliler, 2'nci setide 25-21 kazanmayı başardı.

Kaynak: DHA

Filenin Sultanları, Bulgaristan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları, Bulgaristan'a set vermedi - Son Dakika

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