Giovanni Guidetti: "Bizim için nötr bir turnuvaydı" - Son Dakika
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Giovanni Guidetti: "Bizim için nötr bir turnuvaydı"

11.10.2022 20:02
Giovanni Guidetti: "Bizim için nötr bir turnuvaydı"

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçınd ABD'ye 3-0 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti, "Bizim için nötr bir turnuvaydı" dedi.

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçınd ABD'ye 3-0 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti, "Bizim için nötr bir turnuvaydı" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final karşılaşmasında ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör Giovanni, "ABD'yi tebrik ediyorum. Turnuvadaki en iyi oyunlarını bugünkü maçta sergilediler. Tabii ki, olimpiyat şampiyonu oldukları için bu tür maçları yoğun stres altında nasıl oynayacaklarını çok iyi biliyorlar. Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum fakat turnuva bizim için nötr idi. Turnuva bizim için çok büyük bir üzüntüye sebep olmadı diyebilirim. Tayland haricinde ki o da iyi oynadığımız bir maçtı ama bizden daha aşağı seviyedeki takımların hepsine karşı kazandık, bizden üst seviyedeki takımların hepsine karşı ise kaybettik. İşimizi yaptığımızı düşünüyorum fakat dünyadaki üst seviye takımlar ile rekabet etmek konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Üstündağ: "Oyun olarak iyi bir oyun oynamadık"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise maç sonunda yaptığı açıklamada, "Çeyrek finalde bugün turnuvayı sonlandırmış olduk. Çeyrek finale kadar yükseldik, ilk sekizde yer aldık fakat yarı final vizesi alamadık. Oyun olarak da iyi bir oyun oynamadık. Takımımıza, ülkemize, bize yakışmayan bir voleybol oynadık, bunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla üzgünüz ama inşallah önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası artık kulüplerin dünya şampiyonası başlayacak. Çok genç bir takım, geleceği olan bir takım. Güzel yerlerde güzel işler yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyona organizasyonu ile ilgili de konuşan Üstündağ şunları söyledi:

"Çok kötü bir organizasyon, bunu ben değil bütün kafileler söyledi ki zaten işte 50 dakikada otelden salona ulaştık. Bu Polonya'da bu üçüncü şehrimiz, Gdansk, Lodz ve bugün Gliwicedeyiz." - VARŞOVA

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ABD-Türkiye maçının ardından ABD-Türkiye maçının ardından
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Giovanni Guidetti: 'Bizim için nötr bir turnuvaydı' - Son Dakika

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