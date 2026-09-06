Filenin Sultanları İtalya'yı 3-2 yendi, Avrupa şampiyonluğunu üst üste 2. kez kazandı - Son Dakika
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Filenin Sultanları İtalya'yı 3-2 yendi, Avrupa şampiyonluğunu üst üste 2. kez kazandı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İstanbul'da İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ay-yıldızlılar, 2023'ün ardından bu unvanını korudu ve altın madalyaya ulaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İstanbul'da İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4. kez final oynama başarısı gösterdi. Turnuvaya son şampiyon ünvanıyla başlayan Milliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan grup maçlarında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaştı. A Grubu'nu 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle Polonya'nın ardından 2. tamamlayan Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yendi. Çeyrek finalde Almanya'yı 3-1'le geçen Milliler, yarı finalde ise Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Daniele Santarelli'nin öğrencileri, çekişmeli geçen finalde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Üst üste 2. şampiyonluk

Finalde İtalya'yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez kupaya uzandı. Ay-yıldızlılar, 2023 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkarak ilk şampiyonluğunu elde etmişti. Bu yıl da ev sahibi olduğu turnuvada altın madalyanın sahibi oldu.

A Milliler, 2003 ve 2019 yıllarında oynadığı finallerde gümüş madalya aldı. Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalya kazandı.

Bakan Bak'tan destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, millileri final maçında da yalnız bırakmadı. Bakan Bak, karşılaşmayı İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte saha kenarından takip etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları İtalya'yı 3-2 yendi, Avrupa şampiyonluğunu üst üste 2. kez kazandı - Son Dakika

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