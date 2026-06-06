Filenin Sultanları İtalya'ya mağlup - Son Dakika
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Filenin Sultanları İtalya'ya mağlup

Filenin Sultanları İtalya\'ya mağlup
06.06.2026 23:43
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya'ya 3-1 yenildi.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN İKİNCİ YENİLGİ

Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

SIRADAKİ RAKİP BULGARİSTAN

Milliler, Brezilya etabındaki 4. ve son maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

<a class='keyword-sd' href='/filenin-sultanlari/' title='Filenin Sultanları'>Filenin Sultanları</a> İtalya'ya mağlup

Salon: Arena Nilson Nelson

Hakemler: Daniel Gonzalez (Meksika), Angela Grass (Brezilya)

İtalya: Meli, Cambi, Omoruyi, Nwakalor, Adigwe, Nervini, Fersino (L) (Spirito, Diop, Scola, Antropova, Giovannini, Manfredini)

Türkiye: Dilay, Yaprak, Karmen, Defne, İlkin, Deniz, Eylül (L) (Saliha, Melis, Aylin, Buse, Beren, Berka, İlkin)

Setler: 25-16, 26-28, 25-19, 25-15

Filenin Sultanları, Voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları İtalya'ya mağlup - Son Dakika

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