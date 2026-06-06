A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya'ya 3-1 yenildi.
Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Milliler, Brezilya etabındaki 4. ve son maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.
Salon: Arena Nilson Nelson
Hakemler: Daniel Gonzalez (Meksika), Angela Grass (Brezilya)
İtalya: Meli, Cambi, Omoruyi, Nwakalor, Adigwe, Nervini, Fersino (L) (Spirito, Diop, Scola, Antropova, Giovannini, Manfredini)
Türkiye: Dilay, Yaprak, Karmen, Defne, İlkin, Deniz, Eylül (L) (Saliha, Melis, Aylin, Buse, Beren, Berka, İlkin)
Setler: 25-16, 26-28, 25-19, 25-15
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları İtalya'ya mağlup - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?