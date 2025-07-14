Filenin Sultanları\'nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde başarılı bir performans gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final turunda Japonya ile eşleşti. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Türkiye-Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Polonya'da bulunan Atlas Arena'da oynanacak. Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya- Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Diğer eşleşmeler şu şekilde:
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