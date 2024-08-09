Filenin Sultanları\'nın yenilgisi sonrası İtalyanlardan olay yorum: Bey eve, hanım finale

Spor

5 bin TL için yaptığı rezilliğe bak! Neyse ki ekipler tespit edip yakaladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynandı. Mücadeleyi İtalya 3-0 kazandı. Filenin Sultanları bronz madalya için üçüncülük maçına çıkacak. Mücadeleyi net bir skorla kazanan İtalya'da ise atılan manşetler dikkat çekti.

"BEY EVE, HANIM FİNALE"

Gazzetta dello Sport dün akşamki galibiyeti " Sırbistan'ın ardından İtalyanlar Vargas ve arkadaşlarını 3-0 yendi" başlığıyla okurlarına servis etti. Corriere dello Sport ise mücadeleyi Santarelli ve eşi De Gennaro üzerinden yorumlayarak "Bey eve, hanım finale" başlığını attı.

İşte İtalyan basınında öne çıkan manşetler;