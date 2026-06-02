Filenin Sultanları VNL'ye Başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye TSİ 19.00'da çıkacak.
Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek.
Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti 3-0 yenmişti. Milli takım rakibi karşısındaki son yenilgisini ise 2021 yılında VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Brezilya etabı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz.
