Filenin Sultanları VNL'ye Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filenin Sultanları VNL'ye Başlıyor

02.06.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile VNL'de yarın ilk maçına çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye TSİ 19.00'da çıkacak.

Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti 3-0 yenmişti. Milli takım rakibi karşısındaki son yenilgisini ise 2021 yılında VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Brezilya etabı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz.

Kaynak: AA

Dominik Cumhuriyeti, Filenin Sultanları, Yaşam, Oyun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları VNL'ye Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:39:56. #7.12#
SON DAKİKA: Filenin Sultanları VNL'ye Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.