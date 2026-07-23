Filenin Sultanları Yarı Finalde!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada'yı geçerek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.Karşılaşma Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynandı.Kanada'nın baş antrenörlüğünü, 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti yapıyordu.Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak ABD - Çin eşleşmesiyle belli olacak.Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya arasında oynandı.Bu maçlarda İtalya, Hollanda'yı 3-0'la; Brezilya ise Japonya'yı 3-1'le geçti.Bu sonuçların ardından ilk yarı final eşleşmesi İtalya ile Brezilya olarak belirlendi.Yarı finaller 25 Temmuz'da; üçüncülük ve final maçı ise 26 Temmuz'da oynanacak.

18 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk sekizde yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazandı.Çin, normal sezonu ilk sekizin dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti.2025'te oynanan turnuvada İtalya birinci gelmişti. Türkiye ise altıncı sırada yer almıştı.Filenin Sultanları, VNL Finalleri'ne üst üste sekizinci kez katılıyor. Türkiye'nin VNL karnesi nasılFilenin Sultanları 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer aldı.Bir kez 2023'te şampiyon olan takımın dereceleri şöyle Açıklaması