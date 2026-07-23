Filenin Sultanları Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Filenin Sultanları Yarı Finale Yükseldi

23.07.2026 13:59
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında karşılaştığı Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin'in Makao şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde sahaya çıktı. Üst üste sekizinci kez VNL Finalleri'ne adını yazdıran milliler, çeyrek finalde East Asian Games Dome'da Kanada ile karşılaştı.

Zorlu mücadelenin ilk setini Kanada 22-25 aldı. İkinci seti Filenin Sultanları 25-21'lik skorla kapatarak durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın üçüncü setini A Milli Kadın Voleybol Takımı 25-21 alarak çeyrek finalde 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın dördüncü setini 25-17 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı. Bu skorla yarı finale yükselen Filenin Sultanları, ABD-Çin eşleşmesinin galibi ile oynayacak.


A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler, 2018 ikincilik, 2019 dördüncülük, 2020 pandemi sebebiyle yapılmadı, 2021 üçüncülük, 2022 dördüncülük, 2023 şampiyon, 2024 altıncılık, 2025 altıncılık oldu.
Kaynak: ANKA

Filenin Sultanları, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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