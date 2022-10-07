F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen " Filenin Sultanları ", bu akşam saat 18.30'da ABD ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

Filenin Sultanları, Sırbistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 'Filenin Sultanları', yarın Sırbistan ile karşılaşacak - Son Dakika

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