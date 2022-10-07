"Filenin Sultanları", yarın Sırbistan ile karşılaşacak - Son Dakika
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"Filenin Sultanları", yarın Sırbistan ile karşılaşacak

07.10.2022 13:20
"Filenin Sultanları", yarın Sırbistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak.

F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen "Filenin Sultanları", bu akşam saat 18.30'da ABD ile mücadele edecek.

Milli takım, grup mücadelesini yarın Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da TSİ 18.30'da başlayacak Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.

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Kaynak: AA

Filenin Sultanları, Sırbistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları', yarın Sırbistan ile karşılaşacak - Son Dakika

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