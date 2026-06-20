Filenin Sultanları'ndan Almanya karşısında muhteşem geri dönüş - Son Dakika
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Filenin Sultanları'ndan Almanya karşısında muhteşem geri dönüş

Filenin Sultanları\'ndan Almanya karşısında muhteşem geri dönüş
20.06.2026 21:57
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Kadınlar VNL 2. etabında Almanya'yı 3-2 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya'yı 3-2 yendi.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Müsabakaya iyi başlayan Almanya, ay-yıldızlı takımın özellikle servislerdeki hatası sonucu 12-8 öne geçti. Almanya, kontrolü elinde bulunduğu seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

<a class='keyword-sd' href='/filenin-sultanlari/' title='Filenin Sultanları'>Filenin Sultanları</a>'ndan Almanya karşısında muhteşem geri dönüş

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Vargas'ın etkili servisleriyle 6-3 öne geçen ay-yıldızlı ekip, rakibine mola aldırdı. Milli takım, bloktaki sayıları ve orta alanda yaptığı hücumlarla farkı 6'ya çıkardı: 14-8. Weske, Alsmeier ve Cekulaev'in etkili mücadelesiyle toparlanan Almanya, skoru 19-19 olarak eşitledi. Çekişmeli şekilde devam eden seti 26-24 kazanan Almanya 2-0 öne geçmeyi başardı.

Filenin Sultanları'ndan Almanya karşısında muhteşem geri dönüş

Müsabakada üçüncü setin ilk bölümü de karşılıklı sayılara sahne olurken son bölümde İlkin Aydın'ın sayılarıyla farkı açan ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 25-19 alarak skoru 2-1'e getirdi. Maçta dördüncü sette de takımlar karşılıklı sayılar üretirken Almanya, Cekulaev ile 15-14 öne geçti. Daha sonra rakibinin yaptığı hataları Vargas ve İlkin Aydın'ın performansıyla iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekip, seti 25-22 kazanarak durumu 2-2 yaptı.

5. GALİBİYETİMİZİ ELDE ETTİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha iyi bir mücadele sergilediği son seti 15-13 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, ligde 5. galibiyetini elde etti. Almanya ise 5. kez mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Voleybol, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'ndan Almanya karşısında muhteşem geri dönüş - Son Dakika

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