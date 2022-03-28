Filenin Yıldızları şampiyon - Son Dakika
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Filenin Yıldızları şampiyon

28.03.2022 11:59
Filenin Yıldızları şampiyon

Menteşe Belediyespor Kız Voleybol takımı 2021-2022 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar grubu finalinde karşılaştığı güçlü rakibi Fethiye Zirve Spor Kulübünü 3-0'lık skorla yenerek şampiyon oldu.

Menteşe Belediyespor Kız Voleybol takımı 2021-2022 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar grubu finalinde karşılaştığı güçlü rakibi Fethiye Zirve Spor Kulübünü 3-0'lık skorla yenerek şampiyon oldu.

Menteşe Kapalı Spor Salonunda oynanan ve çekişmeli geçen maçta, yıldız kızlar oyunda geri düşmelerine rağmen taraftarların da desteği ile ilk seti önde kapattılar. İkinci ve üçüncü setlerde de rakibine üstünlük sağlayarak set vermeyen Menteşe Belediyespor Kız Voleybol takımı karşılaşmayı 3 -0 gibi net bir skorla kazanmayı başardı.

Maçın bitiş sayısı ile birlikte Menteşeli taraftarlar ve sporcular büyük bir sevinç yaşayarak, saha içerisinde kutlama yaptı. Final karşılaşması sonrasında düzenlenen törenle şampiyon takım kupasına kavuştu.

Final karşılaşmasını tribünlerden heyecanla izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şampiyon olan Kız Voleybol takımı oyuncularını ve Antrenör Sertan İnce'yi tebrik ederek kupa ve madalyalarını takdim etti. Başkan Gümüş, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kızlarımız şampiyon olarak bizleri ve Menteşe'yi gururlandırdılar. Sporcularımız disiplinleri, emekleri, ilk sette geriye düşmelerine rağmen hırsları ve inançları ile zorlu rakiplerini yenerek şampiyon oldular. Hepsini tek tek tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA

Filenin Yıldızları şampiyon
Filenin Yıldızları şampiyon
Filenin Yıldızları şampiyon

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Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler

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Kaynak: İHA

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