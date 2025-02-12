Filip Kostic: 'Zorlu bir maç olacak, şansımızı değerlendireceğiz' - Son Dakika
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Filip Kostic: 'Zorlu bir maç olacak, şansımızı değerlendireceğiz'

Filip Kostic: \'Zorlu bir maç olacak, şansımızı değerlendireceğiz\'

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Filip Kostic, yarınki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde zorlu rakiplerine karşı hazır olmaları gerektiğini vurguladı ve maçın önemini dile getirdi. Kostic, takım olarak çalışarak başarılı olabileceklerine inandıklarını ifade etti.

12.02.2025 15:05  Güncelleme: 15:08
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FENERBAHÇE'nin Sırp oyuncusu Filip Kostic, "Yarın zorlu bir maç olacak. Çok zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. İlk dakikadan itibaren hazır olmamız gerekiyor. Pozitif bir düşünceyle sahada olacağız. Yarın alacağımız sonuç bizim için önemli olacak çünkü aynı rakiple haftaya yine karşılaşacağız" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın sahasında saat 20.45'te Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Filip Kostic, "Ben lig aşamasında listeye yazılamamıştım çünkü listeye yazılma kapanmıştı. Bu kolay değildi. Tüm maçlarda oynamayı dilerdim. Takıma yardım edebilirdim ve takım bana yardım edebilirdi. Şimdi Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçını oynayabileceğim için çok mutluyum. Taraftarın önünde olması daha da iyi çünkü onlar bize enerji oluyorlar" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR ŞANSIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Avrupa Ligi'nde kupa şanslarının olduğunu belirten kanat oyuncusu, "Bizler şu anda finali düşünemeyiz. Adım adım bakmamız gerekiyor. İyi bir takımımız var. Çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Ama maç maç bakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'HAVA TOPU SEVDİKLERİNİ BİLİYORUM'

Takımdaki santrforlar hakkında gelen soruya ise Kostic, şöyle cevap verdi:

"Onlarla oynuyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bizler kendi aramızda her şeyi konuşuyoruz. Ben onların neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Hava topu sevdiklerini biliyorum. Benim yapmam gereken onlara iyi bir orta açmak. Zaman zaman isabetsiz orta açabiliyorum."

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filip Kostic: 'Zorlu bir maç olacak, şansımızı değerlendireceğiz' - Son Dakika

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