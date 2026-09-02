Filistin, Maldivler'i 168-78 yenerek Asya Kupası eleme tarihinde rekora imza attı - Son Dakika
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Filistin, Maldivler'i 168-78 yenerek Asya Kupası eleme tarihinde rekora imza attı

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Filistin, Kazakistan'ın Almatı şehrinde oynanan 2029 FIBA Asya Kupası ön eleme maçında Maldivler'i 168-78 yendi. 90 sayılık farkla kazanılan maç, elemeler tarihindeki en büyük galibiyet farkı olarak kayıtlara geçerken, toplam 246 sayıyla da sayı rekoru kırıldı. Bu sonuçla Filistin, ikinci tura yükselmeyi garantiledi.

Filistin, 2029 FIBA ??Asya Kupası ön elemelerinde Maldivler'i 168-78 yenerek elemeler tarihinde galibiyet farkı ve toplam sayı rekorlarını kırdı.

Filistin, Kazakistan'ın Almatı şehrinde oynanan 2029 FIBA ??Asya Kupası ön eleme maçında Maldivler'i 168-78'lik skorla mağlup etti.

90 sayı farkla elde edilen galibiyetle Filistin, ikinci tura yükselmeyi garantiledi.

FIBA'nın verilerine göre 90 sayı farkla gelen bu zafer, Asya Kupası eleme tarihinin en büyük galibiyet farkı oldu. Önceki rekor, 2018 ön elemelerinde Bangladeş'i 126-52 yenen Bahreyn'e aitti.

Filistin ile Maldivler arasında oynanan maçta atılan toplam 246 sayıyla da Asya Kupası elemelerindeki toplam sayı rekoru kırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Filistin, Maldivler'i 168-78 yenerek Asya Kupası eleme tarihinde rekora imza attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin, Maldivler'i 168-78 yenerek Asya Kupası eleme tarihinde rekora imza attı - Son Dakika
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