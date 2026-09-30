Filistin Milli Takımı, Konyaspor maçı öncesi Konya\'da meşalelerle karşılandı

Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya Büyükşehir Stadyumu'na gelen Filistin Milli Takımı, taraftarların meşaleli karşılamasıyla stadyuma giriş yaptı.

Konyaspor ile oynanacak dostluk maçı öncesi Filistin Milli Takımı, konakladığı otelden Konya Büyükşehir Stadyumu'na hareket etti. Kafile, stadyum yolunda taraftarların meşaleli karşılamasıyla karşılandı. Yoğun ilgi gören Filistin Milli Takımı, Konyalı taraftarların tezahüratları eşliğinde stadyuma girdi.