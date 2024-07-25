Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı İsrail'in Olimpiyat Oyunlarına Katılmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Spor

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı İsrail'in Olimpiyat Oyunlarına Katılmasına Tepki Gösterdi

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub, İsrail'in olimpiyat oyunlarında yer almasına tepki göstererek, "Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) kararını yeniden gözden geçirmesini temenni ediyoruz.

25.07.2024 12:53
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Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub, İsrail'in olimpiyat oyunlarında yer almasına tepki göstererek, "Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) kararını yeniden gözden geçirmesini temenni ediyoruz. İsrailliler veya İsrail'in olimpiyat komitesi, olimpiyatlara katılma hakkını tüm yönleriyle kaybetmiştir." dedi.

Paris 2024 Olimpiyatları için geldiği Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rajoub, İsrail'in Filistin'e saldırılarına dikkati çekti.

Dünyanın saldırıları görmesini isteyen Rajoub, "Faşist, ırkçı ve Nazi işgalcinin, Filistin halkına yönelik sürdürdüğü suçları dünyanın idrak etmesini istiyoruz. Güney Afrika'da 1980'li yıllarda yaşananlar, İsrail'in yaptıklarıyla kıyaslandığında medeni görülecek. Dünya da çok iyi biliyor ki uluslararası barışa ve bölgenin istikrarına yönelik en büyük tehdit, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali bitirmek ve Filistin halkının haklarını vermek istememesiyle bağlantılıdır. Gazze Şeridi'nin yanı sıra Doğu Kudüs ve Filistin topraklarının tümünde yaşananlar, Nazilerin 1940'lı yıllarda yaptıklarının benzer bir versiyonudur. Filistin halkının yaşadığı acıların son bulmasının zamanı geldi. Faşist ve ırkçı işgalciye kırmızı kart gösterme zamanı geldi. Dünyanın İsrail'deki yeni Nazilere karşı mücadele vermesi, Filistinlilere yönelik etnik temizlik suçları ve soykırımı durdurması gerekir." açıklamasında bulundu.

"Savaşın kurbanlarının yüzde 85'inden fazlası çocuk, kadın ve yaşlılar"

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin İsrail'e yaptırım uygulanmasını reddetmesiyle ilgili konuşan Jaroub, şöyle devam etti:

"Kanaatime göre bu Filistinlilere yönelik bir zulümdür. Bu aynı zamanda uluslararası bazı kurumların çifte standart uygulamakta ısrar ettiğini gözler önüne serdiği gibi olimpiyat anlaşmalarına, uluslararası kanunlara ve spor ahlakına da uymamaktadır. İsrail, hem hukuki hem ahlaki hem de insani sebeplerden ötürü bu insancıl toplulukta yer alma hakkını kaybetmiştir. Burada İsrail bayrağını dikmek isteyenler, birkaç gün önce füze üzerindeki 'Gazze'deki çocuklara hediyemdir' sözüne imzasını atmış olacak. Nitekim İsrail Cumhurbaşkanı da Gazze'ye yönelik katliamlara teşvik için bir füzeye imzasını atmıştı. İşgalcinin Gazze'de sürdürdüğü savaşın kurbanlarının yüzde 85'inden fazlası çocuk, kadın ve yaşlılardır."

Filistin'in ve Filistin'le ilgili olan her şeyin işgal, kısıtlama ve saldırı altında olduğunu dile getiren Rajoub, "Bunlarla hem irademizi kırmaya hem de bizleri topraklarımızdan kovmaya çalışıyorlar. Bizler ise vatanımızda ve topraklarımızda direnmekten vazgeçmiyoruz. Bu arada Filistin halkı olarak içinden geçtiğimiz büyük zorluklara rağmen bir grup sporcuyla Paris'e gelerek Filistin'i ve Filistin'in yaşadığı çileleri anlatmaya gayret edeceğiz. Ahlaki ve insani bir mesaj taşıyan sporcularımız, dünyaya Filistin halkının acılarının son bulmasının zamanı geldiğini iletecek." diye konuştu.

"Onlar suçlu, bizler ise kurbanlarız"???????

Filistinli bir sporcunun İsrailli bir sporcuyla karşı karşıya gelmesi durumunda oyunlardan çekilip çekilmeyecekleriyle ilgili Rajoub, "Bunun olması mümkün değil. Ne insani ne de ahlaki olarak böyle bir şey olamaz. Onlar suçlu, bizler ise kurbanlarız. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kararını yeniden gözden geçirmesini temenni ediyoruz. İsrailliler veya İsrail'in olimpiyat komitesi, olimpiyatlara katılma hakkını tüm yönleriyle kaybetmiştir. Olimpiyatlara seyirci olarak katılan İsraillilerden bazıları, Gazze'de devam eden katliam ve soykırım savaşına katılmışlardı." ifadelerini kullandı.

Jibril Rajoub, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yapacağı görüşmenin hatırlatılması üzerine, "Macron'un, Fransa tarihi ve Fransız Devrimi'nin Avrupa'da yol açtığı gelişmeleri hatırlatarak, uluslararası kararlar doğrultusunda Filistin devletini tanıma kararını duyurması gerekir. Görüşmemiz bugün veya yarın olabilir ancak konumuz bu değil. Bizim Fransa'ya ve Fransa halkına mesajımız; Filistin devletini tanıma zamanının geldiği ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı bir tavır koymaları gerektiğidir. İsrail'in saldırıları hem Filistin halkına hem de uluslararası meşruiyete yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in Paris Büyükelçisi Hala Abou-Hassira da Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işlendiğine vurgu yaparak, "Filistin, Gazze Şeridi'nde halkımıza karşı soykırım suçlarının işlendiği savaşın durdurulması ve Filistin topraklarındaki işgalin sona erdirilmesi yönünde dünyaya mesaj vermek istiyor. Dünyaya mesajımızda ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da gaspçı Yahudi yerleşimcilerin halkımıza karşı işlediği suçların ve Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaların son bulmasını istiyoruz. Olimpiyatlarda Filistin'i gururlandıracak takımımız, spor ve olimpiyat ahlakıyla donatılmış Filistinli genç erkeklerden ve kızlardan oluşuyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı İsrail'in Olimpiyat Oyunlarına Katılmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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