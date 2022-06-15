Filistinli karateciler, Sakarya'da tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
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Filistinli karateciler, Sakarya'da tecrübelerini paylaştı

15.06.2022 16:02
Filistinli karateciler, Sakarya'da tecrübelerini paylaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate takımıyla antrenmanlara çıkan Filistin Kudüs'ten gelen karate takımı sporcuları, tecrübe paylaşımının yanı sıra milli karateci ve antrenörlerle spor yapmanın ayrıcalığını yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediye spor Kulübü karate takımıyla antrenmanlara çıkan Filistin Kudüs'ten gelen karate takımı sporcuları, tecrübe paylaşımının yanı sıra milli karateci ve antrenörlerle spor yapmanın ayrıcalığını yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Filistin Kudüs'ten gelen karate takımı antrenörü ve sporcularını konuk etti. Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate takımıyla antrenmanlara çıkan sporcular, tecrübe paylaşımının yanı sıra milli karateci ve antrenörlerle spor yapmanın ayrıcalığını yaşıyor. Karate branşında sayısız başarıya sahip olan büyükşehir belediyesi sporcuları, gösterdikleri misafirperverlik 'sporun dostluk ve kardeşlik' olduğu vurgusunu anımsattı. Buluşmada Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç da yer aldı. Program dahilinde gerçekleştirilen antrenmanların ardından Sakarya'nın doğal güzelliklerini de keşfeden misafir karateciler, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye de nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Filistin'in, Kudüs'ün gönüllerde çok kıymetli bir yere sahip olduğunu belirten, misafirlerle selam ve sevgilerini ileten Başkan Ekrem Yüce, "Çok anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Mukaddes şehir Kudüs'ten Sakarya'ya getirdiğiniz muhabbet ile sporun dini, dili, ırkı olmadığını, dostluk ve kardeşlik olduğunu bir kez daha gösterdiniz. İşte bizler böyle bir medeniyetin mensuplarıyız. Sevgi, muhabbet, hoşgörü, iyilik, güzellik, birlik ve beraberlik bizim medeniyet anlayışımızın tezahürüdür. İnşallah ülke ve millet olarak Filistin coğrafyasının, Kudüs davasının her zaman olduğu gibi yanında olmaya devam edeceğiz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, bu buluşmanın Filistin ile olan gönül bağlarımızı daha ileri bir noktaya taşımak için yeni bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Sakarya sizin eviniz. Her birinizi doğanın ve yeşilin şehri Sakarya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Başarı emek ister, emek ise sevgi. Sevgi ve emekle başarıyı elde edeceğinizden hiçbir şüphem yok. Rabbim sizleri korusun" dedi. - SAKARYA

Filistinli karateciler, Sakarya'da tecrübelerini paylaştı
Filistinli karateciler, Sakarya'da tecrübelerini paylaştı
Filistinli karateciler, Sakarya'da tecrübelerini paylaştı

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Filistin, Sakarya, Kudüs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filistinli karateciler, Sakarya'da tecrübelerini paylaştı - Son Dakika

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