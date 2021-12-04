"FIM Dayanışma Ödülü" Türkiye'nin

Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor

Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor

Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!

Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı