Fink'ten Shkendija Maçı Öncesi İddialı Açıklamalar

18.02.2026 21:36
Samsunspor Teknik Direktörü Fink, Shkendija maçı için galibiyet hedeflediklerini vurguladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın konuk olacakları Shkendija maçına ilişkin, "Biz de yarın elbette kazanmak istiyoruz. Takımımızda çok iyi oyuncularımız var. Elbette oyuncularımızın galibiyete inanmaları gerekiyor." dedi.

Fink ve Samsunspor'un Danimarkalı futbolcusu Carlo Holse, Üsküp National Arena Todor Proeski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'a yeni geldiğini hatırlatan Fink, "Samsunspor ile sadece 2 idmana çıktım. Samsun'a geldiğimde çok iyi takım gördüm. Herkes çok iyi çalışıyor. Samsunspor'da peş peşe gelmiş üçüncü Alman hocayım. Benden önce Markus Gisdol, Thomas Reis geldi. Ben de üçüncü Alman hoca oldum. Ben de başarıyı devam ettirmek istiyorum. Gelişimle birlikte kulübe ve takıma pozitif enerji vermeye çalışıyorum. Tabii ki 3 Alman hocanın peş peşe baktığımızda Alman hocalar Samsunspor'da iyi işler çıkarmış. Oyuncularla çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Yeni göreve geldiğimiz için küçük detayları değiştirmeye çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman gençleri A takıma kazandırma hedefinde olduğunu vurgulayan Fink, "Her zaman gençleri A takıma kazandırmak gibi bir felsefem olmuştur, bu benim motivasyon kaynağımdır. Takımımdan beklediğim açıkçası topa sahip olmak ve baskı kurmakla alakalı olacaktır. Tabii üçüncü bölgede de baskı kurmak zorundayız ve pozisyon üretmeliyiz. Ebetteki vizyonumuz gereği hedeflerimiz olacaktır. Bu hedefler doğrultusunda hem kısa hem uzun vadeli hesaplar yapmamız lazım. Taraftarlarımızın keyif alacağı futbol oynamak istiyoruz. Başarı maç kazanmak mıdır, yoksa güzel oynamak mıdır? Bence bu daha önemli. Bence taraftarımız oynayacağımız oyundan keyif alacaktır. Hedefimiz Süper Lig'de ilk 5'te olacaktır. Önümüzde çok iyi takımlar olduğunu görüyoruz, tabii bu hedefimizi değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.

Fink, hem Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi'nde görev alma şansı yakaladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman topa sahip olmaya çalışan ve kendi oyununu oynayan bir takım kurmaya çalışırım. Geçiş oyununu da mümkünse oynamaya çalışırız. Takımımdan da bunu beklerim. Ancak göreve 2 gün önce geldik ve çok fazla değişiklikler yapma şansı bulamadık. Shkendija takımına baktığımızda 2,5 yıldır aynı teknik direktörleri olan hocaları var. Onlar ne yapmak istediklerini net bir şekilde biliyor. Biz de yarın elbette kazanmak istiyoruz. Takımımızda çok iyi oyuncularımız var. Elbette oyuncularımızın galibiyete inanmaları gerekiyor. Yarın bizim için, kulübümüz için ve şehrimiz için çok önemli bir karşılaşma olacak. Turu geçmek için oynamamız gereken 2 karşılaşma var. Yarınki karşılaşmadan iyi sonuç almamız çok çok önemli çünkü daha sonrasında kendi evimizde müsabaka olacak. Yarınki karşılaşmanın sonucu şu açıdan da çok önemli. 1 hafta daha fazla taktik çalışma şansı bulacağız. Ondan sonra taraftarlarımız önünde isteğimiz oyunu sergileyeceğiz. Çok önemli detaylar var, bunları düzeltmemiz gerekiyor. Bunları yaparsak zaten başarılı oluruz diye düşünüyorum."

Kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Carlo Holse ise, yeni dönem için Shkendija karşılaşmasının önemli bir fırsat olabileceğini belirterek, "Yarın oynayacağımız karşılaşma yeni dönem için iyi bir başlangıç olabilir. Umarım hem yarınki hem de bir sonraki maçta istediğimiz performansı gösterir ve bu kötü gidişatı sonlandırırız." dedi.

Kaynak: AA

