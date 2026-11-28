Finlandiya'yı 31-27 yenen A Milli Kadın Hentbol Takımı Kuzey Makedonya ile oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da Finlandiya'yı 31-27 yendi. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısını 18-13 önde bitiren milliler, yarın saat 18.45'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa şampiyonası hazırlıkları kapsamında Finlandiya ile oynadığı özel karşılaşmayı 31-27 kazandı.
Ankara'da kamp yapan ay-yıldızlılar, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını da 18-13 üstün tamamladı.
Milliler, hazırlık turnuvasındaki son maçında yarın saat 18.45'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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