Avrupa'da tarihi bir sezon geçiren temsilcilerimiz, kazandırdıkları puanlarla Türkiye'yi UEFA sıralamasında yeniden üst sıralara taşıdı. Hemen ensemizde olan İsviçre'nin temsilcisi Basel'in de Avrupa'ya veda etmesiyle Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri netleşti.
Konferans Ligi'nde Fiorentina, 120+9. dakikada bulduğu gol ile Basel'i turnuvanın dışına itti. Bu sonuçla UEFA sıralamasında 13. sırada bulunan İsviçre, 12. sırada bulunan Türkiye'yi geçemedi ve temsilcilerimizin 2024-2025 sezonunda Avrupa'daki akıbeti belli oldu.
Türkiye, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 2 ve Konferans Ligi'ne 1 takım gönderecek.
2024-2025 sezonunda temsilcilerimizin katılacağı Avrupa kupaları:
Son Dakika › Spor › Fiorentina'nın Basel'i 120+9'da kupada saf dışı bırakması bize yaradı ve istediğimiz oldu! Şampiyonlar Ligi'ne tekrardan 2 takım gönderiyoruz - Son Dakika