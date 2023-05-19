Fiorentina'nın Basel'i 120+9'da kupada saf dışı bırakması bize yaradı ve istediğimiz oldu! Şampiyonlar Ligi'ne tekrardan 2 takım gönderiyoruz - Son Dakika
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Fiorentina'nın Basel'i 120+9'da kupada saf dışı bırakması bize yaradı ve istediğimiz oldu! Şampiyonlar Ligi'ne tekrardan 2 takım gönderiyoruz

19.05.2023 11:55

Konferans Ligi yarı finalinde Fiorentina'nın Basel'i 120+9. dakikada attığı gol ile elemesi sonrası Türkiye, UEFA sıralamasındaki yerini korudu. Basel'in yoluna devam etmesi durumunda Türkiye'nin 12'den 13. sıraya gerilemesi söz konusu olacak ve temsilcilerimiz Avrupa'da daha fazla ön eleme oynayacaktı. Basel'in elenmesiyle Türkiye 12. sırada kalırken, Avrupa'daki akıbetimiz de belli oldu. 2024-2025 sezonunda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne yeniden 2 takım gönderebilecek.

Avrupa'da tarihi bir sezon geçiren temsilcilerimiz, kazandırdıkları puanlarla Türkiye'yi UEFA sıralamasında yeniden üst sıralara taşıdı. Hemen ensemizde olan İsviçre'nin temsilcisi Basel'in de Avrupa'ya veda etmesiyle Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri netleşti.

120+9. DAKİKADA GELEN GOL TÜRKİYE'YE YARADI

Konferans Ligi'nde Fiorentina, 120+9. dakikada bulduğu gol ile Basel'i turnuvanın dışına itti. Bu sonuçla UEFA sıralamasında 13. sırada bulunan İsviçre, 12. sırada bulunan Türkiye'yi geçemedi ve temsilcilerimizin 2024-2025 sezonunda Avrupa'daki akıbeti belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YENİDEN 2 TAKIM GİDECEK

Türkiye, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 2 ve Konferans Ligi'ne 1 takım gönderecek.

2024-2025 sezonunda temsilcilerimizin katılacağı Avrupa kupaları:

  • Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi play-off
  • Lig 2.'si: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
  • Lig 3.'sü: Avrupa Ligi 2. ön eleme
  • Lig 4.'sü: Konferans Ligi 2. ön eleme
  • Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi play-off
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Türkiye, Basel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fiorentina'nın Basel'i 120+9'da kupada saf dışı bırakması bize yaradı ve istediğimiz oldu! Şampiyonlar Ligi'ne tekrardan 2 takım gönderiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fiorentina'nın Basel'i 120+9'da kupada saf dışı bırakması bize yaradı ve istediğimiz oldu! Şampiyonlar Ligi'ne tekrardan 2 takım gönderiyoruz - Son Dakika
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