Fiorentina'nın Basel'i 120+9'da kupada saf dışı bırakması bize yaradı ve istediğimiz oldu! Şampiyonlar Ligi'ne tekrardan 2 takım gönderiyoruz

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Avrupa'da tarihi bir sezon geçiren temsilcilerimiz, kazandırdıkları puanlarla Türkiye'yi UEFA sıralamasında yeniden üst sıralara taşıdı. Hemen ensemizde olan İsviçre'nin temsilcisi Basel'in de Avrupa'ya veda etmesiyle Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri netleşti.

120+9. DAKİKADA GELEN GOL TÜRKİYE'YE YARADI

Konferans Ligi'nde Fiorentina, 120+9. dakikada bulduğu gol ile Basel'i turnuvanın dışına itti. Bu sonuçla UEFA sıralamasında 13. sırada bulunan İsviçre, 12. sırada bulunan Türkiye'yi geçemedi ve temsilcilerimizin 2024-2025 sezonunda Avrupa'daki akıbeti belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YENİDEN 2 TAKIM GİDECEK

Türkiye, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 2 ve Konferans Ligi'ne 1 takım gönderecek.

2024-2025 sezonunda temsilcilerimizin katılacağı Avrupa kupaları: