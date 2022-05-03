Fırat Develioğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Fırat Develioğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı

03.05.2022 18:23
Fırat Develioğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılılarda 4-11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçim genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılılarda 4-11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçim genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçim genel kurulunu mahkemeye başvurarak iptal ettiren sarı-kırmızılı kulüp üyesi Fırat Develioğlu, 4-11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı. Develioğlu, yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum. Kongremiz beni seçerse 2022-2023 sezonunun sonunda çocuklarımızın tüm Türkiye'de ve Bağdat Caddesi'nde ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezeceğini vaat ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu

Galatasaray Spor Kulübü, Haziran, Nisan, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fırat Develioğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Son Dakika


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