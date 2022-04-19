Fırat Üniversitesi G.S. Teknik Sorumlusu Bülent Güllü: "3. Lig'e yükselmek istiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Fırat Üniversitesi G.S. Teknik Sorumlusu Bülent Güllü: "3. Lig'e yükselmek istiyoruz"

19.04.2022 16:00
Fırat Üniversitesi G.S. Teknik Sorumlusu Bülent Güllü: "3. Lig'e yükselmek istiyoruz"

Fırat Üniversitesi G.S. Teknik Sorumlusu Bülent Güllü, Trabzon'da oynayacakları Bitlis Özgüzelderespor ve Muş 1984 Muşspor maçlarında taraftarları destek vermeye çağırdı.

Fırat Üniversitesi G.S. Teknik Sorumlusu Bülent Güllü, Trabzon'da oynayacakları Bitlis Özgüzelderespor ve Muş 1984 Muşspor maçlarında taraftarları destek vermeye çağırdı. Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge Play-Off maçları neticesinde bir takım TFF 3. Lig'e yükselecek.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge Play-Off maçlarına Trabzon'da çıkan D. Fırat Üniversitesi G.S.'da hedef 3. Lig'e yükselmek. İlk maçını bay olarak geçen bordo-beyazlılar, ikinci maçta çarşamba günü Bitlis Özgüzelderespor'la karşı karşıya gelecek. Teknik Sorumlu Bülent Güllü, kritik maç hakkında açıklamalarda bulunarak, Trabzon ve çevre illerde ikamet eden Elazığlıları destek vermeye davet etti.

"Tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz"

Güçlü ve karakterli bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Teknik Sorumlu Bülent Güllü, "Çarşamba günü saat 15.00'te Yavuz Selim Stadı'nda karşılaşacağımız zorlu Bitlis maçında tüm hemşehrilerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Trabzon'da ve çevre illerde yaşayan hemşehrilerimizi takımımızı desteklemek üzere tribünlere bekliyoruz. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ederken bu sezon en çok gol atan ve en çok puan toplayan takım olarak play-off'lara yükseldik. Güçlü ve karakterli bir kadroya sahibiz. İnşallah önümüzdeki maçları en iyi skorlarla bitirerek 3. Lig'e yükselmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk play-off maçında 1984 Muşspor, Bitlis Özgüzelderespor'u 2-1 mağlup etti. Fırat Üniversitesi, her iki takım ile de karşılaşacak. Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge Play-Off maçları neticesinde 1 takım TFF 3. Lig'e yükselecek.

Fırat Üniversitesi'nin play-off maçları programı şu şekilde:

20 Nisan Çarşamba

15.00 Bitlis Özgüzelderespor - Fırat Üniversitesi G.S.

22 Nisan Cuma

15.00 Muş 1984 Muşspor - Fırat Üniversitesi G.S. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi G.S. Teknik Sorumlusu Bülent Güllü: 3. Lig'e yükselmek istiyoruz

YORUMLAR
500
Trabzon'da heyelan bölgesinde hasar tespiti devam ediyor Trabzon'da heyelan bölgesinde hasar tespiti devam ediyor Milletvekili Ayvazoğlu Trabzon'da engelli ve yaşlı maaşı desteğinin 112 milyonu lirayı geçtiğini açıkladı Milletvekili Ayvazoğlu Trabzon'da engelli ve yaşlı maaşı desteğinin 112 milyonu lirayı geçtiğini açıkladı

Fırat Üniversitesi, Trabzon, Bitlis, Güllü, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fırat Üniversitesi G.S. Teknik Sorumlusu Bülent Güllü: '3. Lig'e yükselmek istiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Arjantin bu olayı konuşuyor! Tren hareket halindeyken raylara düşen kadının mucizevi kurtuluş anı kamerada
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakana isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:06:32. #1.11#
SON DAKİKA: Fırat Üniversitesi G.S. Teknik Sorumlusu Bülent Güllü: "3. Lig'e yükselmek istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement