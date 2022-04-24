Fırat Üniversitesi, yine finallerde elendi - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi, yine finallerde elendi

24.04.2022 13:14
Fırat Üniversitesi, yine finallerde elendi

Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Lig'de son iki sezonda Türkiye finallerine çıkmasına rağmen TFF 3. Lig'e yükselemedi.

Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Lig'de son iki sezonda Türkiye finallerine çıkmasına rağmen TFF 3. Lig'e yükselemedi.

TFF 3. Lig'e yükselme play-off maçlarında Elazığ'ı temsil eden D. Fırat Üniversitesi GSK, yine mutlu sona ulaşamadı. Geçtiğimiz sezon yine Trabzon'da oynanan terfi maçları sonunda Iğdır FK'ya elenen Elazığ ekibi bu kez de bir başka Doğu Anadolu takımı 1984 Muşspor'la 1-1 berabere kalarak, şampiyonluğu rakibine kaptırdı. - ELAZIĞ

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BAL'dan TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belli oldu BAL'dan TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Fırat Üniversitesi, Amatör Lig, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fırat Üniversitesi, yine finallerde elendi - Son Dakika


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