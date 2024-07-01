FISU 2024 Dünya Hentbol Şampiyonası'nda İspanya şampiyon

Spor

Yenimahalle Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Eler'in de görev yaptığı, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU 2024) Dünya Hentbol Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Antequera şehrinde düzenlenen ve Türk antrenör Eler'in teknik komite başkanı olarak görev yaptığı FISU Dünya Hentbol Şampiyonası'nda, 8 ülkeden 14 takım mücadele etti.

Organizasyonda hem kadınlar hem de erkeklerde İspanya şampiyon oldu. Düzenlenen ödül töreninde Serdar Eler de madalya takdiminde bulundu.