FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika
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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

09.10.2022 21:30
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur, 3 maçla tamamlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur, 3 maçla tamamlandı.

Hollanda'da oynanan E Grubu'ndaki müsabakalarda, Çin Belçika'yı 3-0 yenerken, Japonya'da Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Günün son maçında ise Porto Riko, Arjantin'i 3-1 mağlup etti.

FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

İtalya-Çin

ABD-Türkiye

Brezilya-Japonya

Sırbistan-Polonya

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, voleybol, Japonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika

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