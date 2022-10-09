FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Hollanda 'da oynanan E Grubu'ndaki müsabakalarda, Çin Belçika 'yı 3-0 yenerken, Japonya 'da Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Günün son maçında ise Porto Riko , Arjantin 'i 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

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