A Milli Takım , B Grubu'ndaki ilk maçını Arnhem kentinde yarın TSİ 14.00'te Tayland ile yapacak. Milliler, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.

A Grubu'ndaki ilk müsabakada ise ev sahibi Hollanda, Kenya 'yı 25-11, 25-17 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Hollanda, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Voleybol: FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası - Son Dakika

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