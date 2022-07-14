Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde finallerin ikinci günündeki ilk çeyrek final karşılaşmasının kazananı, Çin'i 3-1 mağlup eden İtalya oldu. Bu sonuçla birlikte İtalya yarı finale yükseldi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › FIVB Kadınlar Milletler Ligi: İtalya: 3 Çin: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.