FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 0 - İtalya: 3 - Son Dakika
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FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 0 - İtalya: 3

16.07.2022 20:17
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 0 - İtalya: 3

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde yarı final müsabakaları tamamlandı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde yarı final müsabakaları tamamlandı. İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup ederek, finale çıkmaya hak kazanan son takım oldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan Milletler Ligi Yarı Final mücadelesinin son eşleşmesi olan Türkiye-İtalya maçının galibi, 3-0'lık skorla İtalya oldu. İtalya, bu skorla finale yükselen son takım olurken, final mücadelesi İtalya ile Brezilya arasında 17 Temmuz'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye ise Brezilya'ya yenilen Sırbistan ile karşılaşarak, üçüncülük mücadelesi verecek.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarı final müsabakasını tribünden takip etti.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Khattab Taghrid (Mısır)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin (Şebnem Sena Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz)

İtalya: Egonu Paola Ogechi, Bosetti Caterina Chiara, Chirichella Cristina, Orro Alessia, Pietrini Elena, Danesi Anna (Lubian Marina, de Gennaro Monica)

Setler: 18-25, 26-28, 22-25

Süre: 93 dakika (34,31,28)

(Muhammed Musab Gümüşer - Cem Geçim/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 0 - İtalya: 3 - Son Dakika

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SON DAKİKA: FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 0 - İtalya: 3 - Son Dakika
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