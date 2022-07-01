FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika
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FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi

01.07.2022 00:29
FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi

Salon: CalgaryHakemler: Gonzalez Daniel (Meksika), Perez Perez Lourdes (Küba)Türkiye: Meryem Boz, Hande Baladın, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu (Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Simge Şebnem Aköz, Acar Aylin, Meliha İsmailoğlu, Sıla Çalışkan)Hollanda: Plak,...

Salon: Calgary

Hakemler: Gonzalez Daniel (Meksika), Perez Perez Lourdes (Küba)

Türkiye: Meryem Boz, Hande Baladın, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu (Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Simge Şebnem Aköz, Acar Aylin, Meliha İsmailoğlu, Sıla Çalışkan)

Hollanda: Plak, Bongaerts, Baijens, Jasper, Timmerman, Buijs, (Dambrink, Knollema, Schoot, Savelkoel, Reesink, Korevaar, Lohuis)

Setler: 25-23, 25-11, 25-21

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Hollanda'yı 3-0 yendi.

Milletler Ligi'nin 3. hafta karşılaşmaları Kanada'nın Calgary kentinde oynanıyor.

Milli takım, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki üçüncü maçında yarın TSİ 02.00'de Japonya ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Ebrar Karakurt, Sıla Çalışkan, voleybol, Küba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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