FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika
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FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi

03.07.2022 01:27
FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi

Salon: CalgaryHakemler: Pedro Fabian Concia (Arjantin), Angela Grass (Brezilya)Türkiye: Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Simge Şebnem Aköz, Aylin Acar, Tuğba Şenoğlu, Sıla Çalışkan, Hande Baladın, Bahar...

Salon: Calgary

Hakemler: Pedro Fabian Concia (Arjantin), Angela Grass (Brezilya)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ( Ayça Aykaç, Meryem Boz, Simge Şebnem Aköz, Aylin Acar, Tuğba Şenoğlu, Sıla Çalışkan, Hande Baladın, Bahar Akbay)

ABD: Drews, Tapp, Bajema, Robinson, Poulter, Washington (Wong-Orantes, Hentz, Plummer, Thompson, Wilhite, Dixon)

Setler: 22-25, 25-18, 25-27, 25-23, 16-18

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 3-2 mağlup oldu.

Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci maçında Hollanda'yı 3-0, üçüncü maçında da Japonya'yı 3-1 yenmişti.

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Kaynak: AA

Ayça Aykaç, voleybol, Brezilya, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika

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