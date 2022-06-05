FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 İtalya: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi maçında Çin, İtalya ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Çin, İtalya'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Porvaznik Igor (Slovakya), Heckford Nicholas (İngiltere)
Çin: Xinyue, Linyu, Xiangyu, Yuanyuan, Yingying, Ye (Xia, Yunlu, Hanyu, Yizhu, Yixin, Weiyi, Feifan, Yiwen)
İtalya: Marina, Allesia, Elena, Sara, Ofelia, Chinel, (Eleonora, Monica, Francesca, Cristina, Sofia, Carlotta, Nkemdilim, Mazzaro)
Setler: 25-13, 20-25, 25-22, 25-18
Süre: 97 dakika (21', 23', 27', 26') - ANKARA
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