Salon: Ankara
Hakemler: Simonovska Sonja (Karadağ), Kovar Vlastimil (Çekya)
Bulgaristan: Vuchkova, Chausheva, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Kitipova, Paskova (Zhana Todorova, Barakova, Saykova, Mira Todorova, Milanova, Vasileva)
Hollanda: Savelkoel, Timmerman, Plak, Jasper, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Reesink, Knollema, Van Aalen, Dambrink)
Setler: 25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7
Süre: 115 dakika (25, 24, 26, 25, 15)
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Bulgaristan, Hollanda'yı 3-2 yendi.
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