FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika
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FIVB Voleybol Milletler Ligi

02.06.2022 19:09
FIVB Voleybol Milletler Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Simonovska Sonja (Karadağ), Kovar Vlastimil (Çekya)Bulgaristan: Vuchkova, Chausheva, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Kitipova, Paskova (Zhana Todorova, Barakova, Saykova, Mira Todorova, Milanova, Vasileva)Hollanda: Savelkoel, Timmerman, Plak, Jasper, Lohuis,...

Salon: Ankara

Hakemler: Simonovska Sonja (Karadağ), Kovar Vlastimil (Çekya)

Bulgaristan: Vuchkova, Chausheva, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Kitipova, Paskova (Zhana Todorova, Barakova, Saykova, Mira Todorova, Milanova, Vasileva)

Hollanda: Savelkoel, Timmerman, Plak, Jasper, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Reesink, Knollema, Van Aalen, Dambrink)

Setler: 25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7

Süre: 115 dakika (25, 24, 26, 25, 15)

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Bulgaristan, Hollanda'yı 3-2 yendi.

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Oturarak Voleybol Süper Lig 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı Oturarak Voleybol Süper Lig 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı FIVB Milletler Ligi: Bulgaristan: 3 Hollanda: 2 FIVB Milletler Ligi: Bulgaristan: 3 Hollanda: 2
Kaynak: AA

Bulgaristan, Hollanda, voleybol, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika


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