Futbol: Libertadores Kupası - Son Dakika
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Futbol: Libertadores Kupası

08.09.2022 09:40
Futbol: Libertadores Kupası

Flamengo, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finalinde Athletico Paranaense'nin rakibi oldu.

Flamengo, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finalinde Athletico Paranaense'nin rakibi oldu.

Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasındaki yarı final rövanş maçında, Brezilya temsilcisi Flamengo, Arjantin'in Velez Sarsfield takımını konuk etti.

Velez Sarsfield, Pratto ile 21. dakikada öne geçse de Flamengo, Pedro'nun 42 ve Marinho'nun 68. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 4-0 kazanan Flamengo (1981, 2019 şampiyonu ve 2021 finalisti), tarihinde 4. kez turnuvada finale yükseldi.

Flamengo, finalde bir diğer Brezilya ekibi Athletico Paranaense ile karşılaşacak.

2022 Libertadores Kupası finaline, 29 Ekim'de Ekvador'un Guayaquil kentindeki Banco Pichincha Stadı ev sahipliği yapacak.

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Kaynak: AA

Güney Amerika, Flamengo, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Libertadores Kupası - Son Dakika

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