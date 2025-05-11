Flöre Türkiye Şampiyonası Fethiye'de Yapıldı

Eskrimde alt yaş gruplarında Flöre Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlandı.

Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde 500 sporcu mücadele etti.

Flörede 14 yaş altında kızlarda Beril Demir, erkeklerde Ahmet Sarp Kahya, 12 yaş altında kızlarda Derin Taşpınar, erkeklerde Aras Bilgiler, 10 yaş altında ise kızlarda Ada Güneş, erkeklerde Aren Akbaş şampiyon oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle madalya ve ödülleri verildi.