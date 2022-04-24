Florya'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Florya'da 23 Nisan coşkusu

24.04.2022 00:57
Florya'da 23 Nisan coşkusu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenman öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi'nden U9, U10 ve U11 takımlarından çocuklara armağanlar verdi ve daha sonra Türk bayrağı ile toplu fotoğraf çekildi. Ayrıca Katalanlar'ın bayramı St. Jordi Günü dolayısıyla da Domenec Torrent, Florya'daki kadın çalışanlara gül hediye etti.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma, pas çalışması gerçekleştirildi. Pozisyon oyununun ardından hücum varyasyonları üzerinde durulan taktik çalışma ile antrenman sona erdi. Gribal enfeksiyonu bulunan Taylan Antalyalı antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, saat 15.15'te İzmir'e geçecek

Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılı kafilede Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Sofinae Feghouli yer almadı. Kamp kadrosuna; Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldu, Marco Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya ve Sacha Boey alındı. - İSTANBUL

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Galatasaray, 23 Nisan, İstanbul, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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