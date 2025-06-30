FIFA Dünya Kulüpler Kupası son 16 turu maçında Fluminense ile Inter karşı karşıya geldi. Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçı Fluminense, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Fluminense'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada German Cano ve 90+3'te Hercules kaydetti. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.
Bu sonuçla birlikte Fluminense, Inter'i turnuvadan saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. İtalyan devi Inter, turnuvaya veda etti. Fluminense'nin çeyrek finaldeki rakibi Manchester City - Al Hilal eşleşmesinin galibi olacak.
Son Dakika › Spor › Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler - Son Dakika
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