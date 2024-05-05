Foça'da Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. Ayak Mücadelesi Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Foça'da Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. Ayak Mücadelesi Sona Erdi

Foça\'da Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. Ayak Mücadelesi Sona Erdi

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. ayak mücadelesi, Phokaia Beach Resort ile Orak Adası arasındaki parkurda gerçekleşti. 12 kulüpten 105 yarışmacının katıldığı organizasyonda, funboard slalom ve Open foil sınıflarında yarışlar yapıldı. Mücadelenin son gününde sıralamalar belirlendi ve dereceye giren sporcular açıklandı.

05.05.2024 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. ayak mücadelesi, sona erdi.

Phokaia Beach Resort ile Orak Adası arasındaki parkurda 12 kulüpten 105 yarışmacı mücadele etti.

Organizasyonda "funboard slalom" ve "Open foil" sınıflarında yarışlar yapıldı.

Mücadelenin son gününde sıralamalar belli oldu.

Funboard Slalom erkeklerde Bekir Çimen birinci, Dmitrii Vereshchagin ikinci, Tarık Uslu ise üçüncü sırayı aldı.

Funboard Slalom kadınlarda ise Marina Vereshchagina birinci, Deniz Çakırlı ikinci, Sibel Güleryüz de üçüncü oldu.

Open Foil kadınlarda ilk 3 sırada Alexandra Louisa Schmidt, Elif Ercan, Damla Kurtdemir yer aldı.

Open Foil erkeklerde ise İbrahim Ali Dönmez birinci, Yaman Özkayagan ikinci, Sarp Efe Şimşek ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Foça, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Foça'da Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. Ayak Mücadelesi Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail Polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki Geçici Ofisine Baskın Düzenledi İsrail Polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki Geçici Ofisine Baskın Düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:09 İstanbul’da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü İstanbul'da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 21:00:07. #1.12#
SON DAKİKA: Foça'da Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. Ayak Mücadelesi Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement