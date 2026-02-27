Fode Koita\'dan canlı yayında \'\'Kabe\'de Hacılar\'\' performansı

Kariyerini 2. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da sürdüren Fode Koita, Show TV'de yayınlanan Bekir Köse ile Ramazan Geceleri programına konuk oldu. Gineli oyuncu, katıldığı canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' isimli ilahiyi söyledi.
Son dönemde adeta bir akıma dönüşen ve sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kâbe'de Hacılar" ilahisini seslendiren Koita, izleyicilerden büyük alkış aldı. İlahi, özellikle Ramazan ayıyla birlikte sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaştı.
Koita'nın performansı da bu akımın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, Ramazan ayının en dikkat çeken paylaşımları arasına girdi.
