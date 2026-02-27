Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı - Son Dakika
Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı

Fode Koita\'dan canlı yayında \'\'Kabe\'de Hacılar\'\' performansı
27.02.2026 09:16  Güncelleme: 09:26
Futbol sahalarından tanınan Fode Koita, Ramazan Geceleri programına katılarak 'Kâbe'de Hacılar' ilahisini seslendirdi. Bu performansıyla büyük beğeni toplayan Koita, geniş kitlelere ulaştı.

Kariyerini 2. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da sürdüren Fode Koita, Show TV'de yayınlanan Bekir Köse ile Ramazan Geceleri programına konuk oldu. Gineli oyuncu, katıldığı canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' isimli ilahiyi söyledi.

"KÂBE'DE HACILAR" AKIMI

Son dönemde adeta bir akıma dönüşen ve sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kâbe'de Hacılar" ilahisini seslendiren Koita, izleyicilerden büyük alkış aldı. İlahi, özellikle Ramazan ayıyla birlikte sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Koita'nın performansı da bu akımın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, Ramazan ayının en dikkat çeken paylaşımları arasına girdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Onlara inanç tesiri gırtlaktan ne aşağı nede yukarı gider ki dudak tiryakisinin sigara içmesi gibidir ahlak olmaya birinin ibadeti boştur 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
