Fofana Kimdir? Mevkisi Ne? Kaç Yaşında? Galatasaray'a Gelecek Mi? - Son Dakika
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Fofana Kimdir? Mevkisi Ne? Kaç Yaşında? Galatasaray'a Gelecek Mi?

Fofana Kimdir? Mevkisi Ne? Kaç Yaşında? Galatasaray'a Gelecek Mi?

19.06.2023 20:35

Fofana, Premier Lig kulübü Chelsea ve Fildişi Sahili milli takımı için forvet olarak oynayan Fildişili bir profesyonel futbolcudur. 22 Aralık 2002 doğumlu olan Fofana henüz 20 yaşındadır. Galatasaray'a transferi konusunda ise henüz bir açıklama yapılmamıştır.

Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Fofana Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Fofana Galatasaray'a gelecek mi?

FOFANA KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

David Datro Fofana, Premier Lig kulübü Chelsea ve Fildişi Sahili milli takımı için forvet olarak oynayan Fildişili bir profesyonel futbolcudur.

Doğum tarihi: 22 Aralık 2002

(20 yıl yaşında)

David Fofana Galatasaray'a transferi konusunda henüz açıklama yapılmadı.

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