FOMGET İlk Galibiyetini Aldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk ettiği Beşiktaş United Payment'i 2-0 yendi.
Sincan Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada ABB FOMGET'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Armisa Kuc ile 8. dakikada Olha Ovdiychuk kaydetti.
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne 2-1 mağlup olan ABB FOMGET, ikinci haftada Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalmıştı.
ABB FOMGET, Beşiktaş United Payment'i 2-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
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