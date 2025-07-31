FOMGET Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi Hazırlığında

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde 2 Ağustos'ta karşılaşacağı İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Futbol Evi Stadı'nda, teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanda başkent ekibi, çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

FOMGET, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın aynı yerde yapacağı idmanla devam edecek.