Fonseca'ya 9 Ay Men Cezası

Spor

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 9 ay men cezası aldı.

Fransız basınına göre, Ligue 1'in 24. haftasında Brest ile yapılan maçta hakeme sert tepki gösteren Fonseca, 30 Kasım'a kadar uzaklaştırma cezası aldı.

Oynanan maçın 96. dakikasında, VAR incelemesi sonucu Brest lehine penaltı verilmesi sonucu hakem Benoit Millot'a sert tepki gösteren Portekizli teknik adam, hakeme kafa atar gibi bir hareket yapmıştı.

Fonseca, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, bu davranışından dolayı özür dilemişti.