Haftalardır forma yüzü göremiyor! Yıldız futbolcu, devre arasında takımdan ayrılıyor - Son Dakika
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Haftalardır forma yüzü göremiyor! Yıldız futbolcu, devre arasında takımdan ayrılıyor

08.10.2022 11:23

Sergilediği performans ve skora yatkın oyun tarzıyla Fenerbahçe tribünlerinin gözde isimlerinden olan Miha Zajc, uzun süredir forma yüzü göremiyor. Teknik direktör Jesus'un oynatmayı düşünmediği Zajc, devre arasında takımdan ayrılmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Miha Zajc, Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından forma şansını kaybetti.

İTALYAN TAKIMLARININ GÖZDESİ

Forma giymesinin zora girdiğini düşünen yıldız futbolcu, İtalyan takımlarının tekliflerini yeniden masaya yatırıp, Fenerbahçe 'den ayrılmayı planlıyor.

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FENERBAHÇE BONSERVİS BEKLİYOR

Sarı-lacivertli takımın da transferin gözde isimlerinden biri olan Miha Zajc'tan iyi bir bonservis beklediği gelen haberler arasında... Yıldız futbolcunun da yapılan görüşmelerde olası bir transfer durumunda kulübün menfaatlerini ön planda tutmak istediği öğrenildi.

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